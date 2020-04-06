Праздники недели: что будем отмечать 6-12 апреля 2020 года

Какие праздники будут с 6 по 12 апреля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Наступившая неделя - 15-я в 2020 году, длится второй весенний месяц. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.

Какой праздник 6 апреля 2020 года

В этот день отмечаются сразу два спортивных праздника, первый - Международный день спорта на благо развития и мира. По замыслу учредителей, Международный день спорта - удачное дополнение Международному Олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 23 июня.

В Международный день спорта обычно устраивают спортивные состязания, начиная с забегов, велопробегов, включают образовательные мероприятия. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, массовые мероприятия проводиться не будут.

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Второй спортивный праздник - Всемирный день настольного тенниса. Праздник молодой, отмечается с 2015 года. Обычно его приурочивают к Международному дню спорта.

По народному календарю отмечают день Артемия. В этот день крестьяне жгли костры вокруг изб, чтобы прогнать нечистую силу.

Вечером начинали готовиться к Благовещенью. 6 апреля старались сделать всю работу заранее, чтобы не набраться греха в праздник. Накануне праздника, во время вечерней службы, принято освящать семена для посадки.

Памятные даты 6 апреля:

в 1654 году царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту Богдану Хмельницкому;

в 1896 году открылись I Олимпийские игры в Афинах, основной ареной стал греческий стадион Панатинаикос;

в 1899 году в Москве пустили первый электрический трамвай;

в 1930 году учреждены Орден Красной Звезды и Орден Ленина.

В этот день родились:

король Ричард I Львиное Сердце;

художники Альбрехт Дюрер и Рафаэль Санти;

изобретатель аквариума Филипп Генри Госсе;

врач Николай Склифосовский;

певица Ирина Билык.

Памятные даты 7 апреля 2020 года

По православному календарю 7 апреля отмечают большой двунадесятый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник не переходящий и отмечается ежегодно в один и тот же день. Обычно выпадает на период Великого поста, очень редко совпадает с Пасхой и тогда носит название Кириопасха (следующая в 2075 году).

Главный смысл праздника - возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

На Руси в тот день было принято печь кулебяку с рыбой и капустой. В народе 7 апреля принято ходить в храмы, молиться, подавать милостыню и заниматься благотворительностью.

Во вторник отмечают Всемирный день здоровья, он совпадает с днем создания Всемирной Организации Здравоохранения. Праздник отмечается с 1950 года.

Ежегодно Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. В 2020 году мероприятия будут посвящены жизненно важной роли медицинских сестер и акушерок в охране здоровья людей во всем мире и необходимости укрепления сестринских и акушерских служб.

Памятные даты 7 апреля:

в 1793 году Каменец-Подольский вошел в состав городов Российской империи;

в 1795 году во Франции ввели метрическую систему мер;

в 1827 году Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы знаем сегодня.

В этот день родились:

художник Эль Греко;

писатель Александр Тургенев;

промышленник Генри Форд;

певица Билли Холидей;

предприниматель Ив Роше;

режиссер Фрэнсис Коппола;

актеры Джеки Чан и Гийом Депардье.

Что будем отмечать 8 апреля 2020 года

В этот день, начиная с 1971 года, отмечают Международный день цыган. Сегодня их численность на планете превышает 18 млн человек.

Существует шесть основных ветвей цыган: три западных (Рома, Синти, иберийские цыгане) и три восточных (Люли, Лом, Дом). Ранее, 8 апреля было принято проводить Международные цыганские фестивали.

В Хорватии отмечают День национального парка Плитвицкие озера, а в Японии фестиваль цветов - Хана Мацури.

По православному календарю - это день Празднование Собора Архангела Гавриила. К святому обращаются с молитвами избавить от простуды, лихорадки и душевных сомнений.

Памятные даты 8 апреля:

в 1766 году запатентована первая пожарная лестница;

в 1918 году утвердили красный флаг с серпом и молотом, заменив им российский триколор;

в 1930 году на єкрані вішел фильм Александра Довженко “Земля”;

в 1966 году Леонид Брежнев избран Генсеком СССР.

В этот день родились:

государственные деятели Тамерлан, Лоренцо Медичи и Маргарет Тэтчер;

художник Пабло Пикассо;

актеры Мэри Пикфорд, Надежда Румянцева;

спортсменка и актриса Соня Хени;

космонавт Георгий Гречко.

События 9 апреля 2020 года, которые надо запомнить

Этот день важный в иудаизме, ведь отмечается Песах. Дата праздника - переходящая и ежегодно выпадает на разные дни. Песах длится семь дней с 15-го по 21-е число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю.

Это самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства. Песах - символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Это праздник обретения свободы и достоинства.

9 апреля христиане, исповедующие католицизм, отмечают Великий четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии — Святого Причастия.

В некоторых странах СНГ, в том числе и в Украине, отмечают День Топ-менеджера. Праздник отмечают ежегодно с 2009 года, во второй четверг апреля.

Памятные даты 9 апреля:

в 1788 году в Париже открылся театр “Одеон”;

в 1989 году американец Дуглас Энгельбарт получил премию за создание компьютерной мыши.

В этот день родились:

писатели Франсуа Рабле, Фрэнсис Бэкон и Шарль Бодлер;

актер Жан-Поль Бельмондо.

Есть ли церковный праздник 10 апреля 2020 года

День богат на разные праздники. Так, отмечается Международный день движения сопротивления. Праздник посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945). Действия разных организаций сопротивления того времени существенно приблизили окончание войны.

Международный день братьев и сестер призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми. Впервые праздник провели в 1998 году в США.

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Страстная пятница у католиков. День посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребению Его.

В США в этот день отмечают Всемирный день овсянки.

Памятные даты 10 апреля:

в 1710 году в Англии вступил в силу закон об авторском праве;

в 1912 году “Титаник” вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание;

в 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку;

в 1944 году Одессу освободили от фашистов

В этот день родились:

архитектор Антонио Ринальди;

журналист, учредитель известной премии в области журналистики Джозеф Пулитцер;

актер Стивен Сигал.

Что надо знать об 11 апреля 2020 года

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля. Дата была установлена в память о восстании узников Бухенвальда в 1945 году.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечают в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона, который впервые описал эту болезнь. Мировой символ болезни - Красный Тюльпан.

В православном календаре отмечают Лазареву субботу. В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Весть о чуде разнеслась по Иудее, на следующий день после воскрешения Лазаря, Иисус въехал на осле в Иерусалим, где его встречали с почестями, бросая под ноги пальмовые ветви.

11 апреля день города отмечает Черноморск, ему исполняется 47 лет.

По народному календарю отмечают Берещенье, и славят березу. В этот день собирают березовый сок, которому приписывают живительную силу. Согласно поверью, этот напиток излечивает от болезней, избавляет от слабости.

Памятные даты 11 апреля:

в 1909 году основан город Тель-Авив;

в 1919 году создана Международная организация труда.

В этот день родились:

сатирик Курт Воннегут;

актер и режиссер Леонид Быков.

Что можно делать 12 апреля 2020 года, запреты дня

Всемирный день авиации и космонавтики отмечается ежегодно в мире с 1968 года, а на постсоветском пространстве - с 1962 года. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” первым в мире совершил орбитальный облет Земли.

По православному календарю отмечают большой христианский праздник Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Именно так встречали Иисуса Христа, после того, как весть о его чудесном воскрешении Лазаря разнеслась по все Иудее.

В этот день принято посещать богослужения.

Традиционно срезают веточки вербы, которые святят в храмах, приносят домой и ставят в воду. Также ими принято хлестать членов семьи. Считается, что такой ритуал приносит здоровье и благополучие, очищает от злых духов и сглаза.

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Христиане, исповедующие католицизм, отмечают в этот день Пасху.

Памятные даты 30 марта:

в 1242 году состоялось Ледовое побоище, в котором Александр Невский победил немецкие войска Ливонского ордена;

в 1912 году во Львове основана организация Пласт.

В этот день родились:

оперные певцы Федор Шаляпин и Монсеррат Кабалье;

32-й президент США Франклин Рузвельт;

украинский философ Мирослав Попович.



Пасха-2020: дата, подготовка, традиции

Также напомним о традициях и запретах на Благовещенье.

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