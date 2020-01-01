Почти 20 тысяч медиков Испании заразились коронавирусом
В Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии.
"На данный момент мы знаем о 19400 медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома", - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра.
По данным газеты Pais, умерли тринадцать медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка.
Ранее сообщалось, что на Волыни медики заразились коронавирусом после вскрытия умершего. Вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении. Уже тогда было известно, что умерший заболел COVID-19.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet