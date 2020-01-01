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Почти 20 тысяч медиков Испании заразились коронавирусом

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Около 20% больных медиков были выписаны, около 10% были госпитализированы. При этом большая часть медработников проходят лечение дома.
В стране умерли от коронавируса тринадцать медиков
В стране умерли от коронавируса тринадцать медиков

В Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии.

"На данный момент мы знаем о 19400 медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома", - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра.

По данным газеты Pais, умерли тринадцать медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка.

Ранее сообщалось, что на Волыни медики заразились коронавирусом после вскрытия умершего. Вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении. Уже тогда было известно, что умерший заболел COVID-19.

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Теги: вирусы, Испания, Вирус, медики, заболевание, врачи, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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