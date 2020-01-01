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Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

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Британский премьер-министр попросил главу МИД Доминика Рааба заменить его в случае необходимости.
Борису Джонсону стало хуже во второй половине дня
Борису Джонсону стало хуже во второй половине дня

Состояние премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, инфицированного коронавирусом COVID-19, ухудшилось и его перевели в реанимацию. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

Утверждается, что премьер-министр в сознании, его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности.

"Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, – говорится в сообщении. – Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба,который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости".

Ранее в понедельник сообщалось, что Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ. Спустя 10 дней после положительного теста на COVID-19 у главы британского правительства остаются проблемы со здоровьем.

Позже представитель Джонсона назвал "дезинформацией" информацию о том, что премьеру может понадобиться искусственная вентиляция легких.

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Теги: Британия, эпидемия, инфекция, премьер-министр, пандемия, Великобритания, заражение, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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