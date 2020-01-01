Коронавирус в Китае: за сутки никто не умер

Впервые с января в стране не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. С начала вспышки выздоровели 94,4% инфицированных.

В Китае за минувшие сутки ни один человек не скончался от COVID-19. При этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР 7 апреля.

Общее число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 740, из них в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.

На данный момент в стране почти отсутствуют местные случаи заражения, большинство инфицированных прибывает из-за рубежа. Всего выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, из них болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 выздоровели.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 30, из них девять – ввозные.

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1033 зараженных, у которых нет симптомов.

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