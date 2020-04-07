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В Кремле ответили на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018 в России

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Спикер Кремля заявил, что Россия законно получила право на проведение чемпионата, и это не было связано ни с какими взятками.
Песков отрицает коррупцию при определении места проведения ЧМ-2018
Песков отрицает коррупцию при определении места проведения ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не было связано со взятками. Об этом он сказал во вторник, 7 апреля, отреагировав на соответствующие обвинения США в адрес чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.

"Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем", - сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории и этим гордится вся страна.

Напомним, накануне Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно.

Как сообщалось, в прошлом году экс-президента УЕФА Платини взяли под стражу по делу о коррупции при предоставлении Катару права проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Теги: Россия, футбол, фифа, коррупция, взятка, FIFA, ЧМ-2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    07.04.2020, 16:35
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Так вони і допінг категорично "отрицают", і збитий Боїнг, і що ихтамнет, і ще багато чого... Але вірити цьому - себе не поважать.
WTF2wtf    07.04.2020, 15:58
Оценка:  +16
WTF2wtf
Угу, канешно ... "ихтамнет" , "танки из шахт" .
Ложь во всем давно стало основой "государственной политики" путинского режима ...
WTF2wtf    07.04.2020, 15:58
Оценка:  +16
WTF2wtf
сталА
SINOBI-LIFE    07.04.2020, 15:31
Оценка:  +17
SINOBI-LIFE
Кто же мировым лжецам поверит???
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