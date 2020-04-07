В Кремле ответили на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018 в России

Спикер Кремля заявил, что Россия законно получила право на проведение чемпионата, и это не было связано ни с какими взятками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не было связано со взятками. Об этом он сказал во вторник, 7 апреля, отреагировав на соответствующие обвинения США в адрес чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.

"Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем", - сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории и этим гордится вся страна.

Напомним, накануне Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно.

Как сообщалось, в прошлом году экс-президента УЕФА Платини взяли под стражу по делу о коррупции при предоставлении Катару права проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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