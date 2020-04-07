Лукашенко о карантине: Жрать что будем?
Президент Беларуси считает, что ввести карантин в стране не сложно, но это грозит разрушительными последствиями для экономики.
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что экономика страны не выдержит введения карантина. Об этом он заявил во время встречи с правительством 7 апреля.
"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", - сказал Лукашенко.
Также Лукашенко рассказал о негативных последствиях введения карантина в других странах.
Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса.
Также Корреспондент писал, что в Украину из Беларуси украинцы смогут попасть только авиа и ж/д транспортом.
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тебе только нахyй,
многостаночный шизоид-говномет из раши ..
"Коронавирус наступает. Лукашенко запаздывает? "