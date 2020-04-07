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Лукашенко о карантине: Жрать что будем?

Комментариев: 4
Президент Беларуси считает, что ввести карантин в стране не сложно, но это грозит разрушительными последствиями для экономики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что экономика страны не выдержит введения карантина. Об этом он заявил во время встречи с правительством 7 апреля.

"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал о негативных последствиях введения карантина в других странах.

 

 
 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, видео, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 16:52
Оценка:  -22
ВолодяГрОЙсман
Мнение Бацьки понятно.Для него экономика важнее жизней народа.Но наш Зе,к счастью,думает пока иначе.Но на вопрос"Что жрать будем",у него тоже вряд-ли есть ответ...
WTF2wtf    07.04.2020, 16:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Boxerogos- Антибес-Антираб-Антибот- ГунВсемогущий-НеистовыйГун- РобинГуд-Редкий- Рулевой-Мистериокс-Предаторр-Пр остакк- Негорро-КудлатыйКыць-СерыйКыць- КульныйПэ рэць-ФайныйДрузяка-ВладимирИльи ч-КоляТашлинков-УкраинаЦэБурунд и (и т.д.),

тебе только нахyй,
многостаночный шизоид-говномет из раши ..
WTF2wtf    07.04.2020, 16:51
Оценка:  +5
WTF2wtf
Заголовок новостей с новостных онлайн-ресурсов Беларуси:
"Коронавирус наступает. Лукашенко запаздывает? "
Колишній-східняк    07.04.2020, 16:37
Оценка:  +8
Колишній-східняк
А якщо хоронити вже нікому буде, тоді що?
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