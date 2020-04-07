Лукашенко о карантине: Жрать что будем?

Президент Беларуси считает, что ввести карантин в стране не сложно, но это грозит разрушительными последствиями для экономики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что экономика страны не выдержит введения карантина. Об этом он заявил во время встречи с правительством 7 апреля.

"У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал о негативных последствиях введения карантина в других странах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet