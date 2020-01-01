Япония выплатит гражданам почти по $3 тысячи

На поддержку малого бизнеса правительство Японии выделило почти $1 триллион, а также предусмотрело снижение налоговой нагрузки.

В Японии правительство утвердило рекордный по объему пакет экономических стимулов в сумме 108,2 трлн иен (около $994 млрд). Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 7 апреля.

Программа предусматривает выплаты в размере 300 тысяч иен (около $2750) гражданам, столкнувшимся с резким снижением дохода. В общей сложности на эти цели выделено 4 трлн иен. Еще 2,3 трлн иен будет направлено японскими властями на поддержку малого бизнеса, для которого также предполагается снизить налоговую нагрузку.

При этом правительство выделяет в общей сложности 45 трлн иен на корпоративное финансирование, которое должно помочь японским компаниям сохранить бизнес в период кризиса.

Напомним, что в конце марта в Японии заявили о новой волне коронавируса. Тогда за день в стране зафиксировано 1314 случаев заболевания коронавирусом и 45 смертей. Правительство Японии рассматривает режим чрезвычайного положения.

Теперь же в Японии объявляют локальную чрезвычайную ситуацию из-за пандемии. Режим ЧС будет действовать месяц с момента вступления в силу в полночь в среду и затронет семь префектур.

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