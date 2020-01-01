На оборонном предприятии в Турции произошел взрыв

Взрыв прогремел на топливных складах предприятия, расположенного неподалеку от Анкары. По предварительной информации, никто не пострадал.

Под Анкарой произошел взрыв на оборонном предприятии Скриншот из видео (иллюстративное фото)

Под Анкарой в Турции на оборонном предприятии Roketsan произошел взрыв. Об этом сообщает губернаторство Анкары во вторник, 7 апреля.

"Взрыв произошел в 14.47 часа на топливных складах Roketsan. Погибших в результате инцидента нет, трое работников получили легкие ранения", - сказано в сообщении.

Затем глава турецкого Госагентства по вопросам оборонной промышленности Исмаил Демир подтвердил факт взрыва и указал, что по предварительной информации, человеческих потерь в результате взрыва нет.

Отметим, что Roketsan является одним из крупнейших предприятий оборонной отрасли Турции. Оно специализируется на разработке и производстве высокоточного оружия, в том числе различных видов управляемых ракет.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о взрыве на газопроводе из Ирана в Турцию. Взрыв прогремел рано утром, столб огня поднялся до 40 метров. Сейчас подача газа по ветке трубопровода прекращена, устанавливается причина взрыва.

Также сообщалось, что в Нигерии взрыв разрушил сотню домов. Взрыв произошел из-за детонации динамита в грузовике компании, занимающейся разработкой карьеров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet