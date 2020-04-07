От Трампа ушел очередной пресс-секретарь - СМИ

Стефани Гришэм оставляет должность спикера Белого дома и возвращается в офис Мелании Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост и возвращается в аппарат первой леди. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает CNN.

Отмечается, что руководство администрации Трампа еще не определилось с ее преемником.

"Представитель Белого дома Стефани Гришем покидает пост, даже не проинформировав об этом прессу. Она возвращается в восточное крыло (Белого дома - ред.) в качестве руководителя аппарата первой леди Мелании Трамп, в то время как новый глава администрации президента Трампа Марк Медоуз реорганизует коммуникационную команду в западном крыле", - отмечает телеканал.

Как сообщается, пока Медоуз рассматривает нескольких кандидатов на должность представителя Белого дома. Источники называют среди них, в частности, пресс-секретаря кампании Трампа Кейли МакЭнани и нынешнего пресс-секретаря Минобороны Алиссу Фарах.

О том, что в пресс-службе Белого дома ожидаются серьезные изменения, журналисты начали говорить еще на прошлой неделе, когда недавно назначенная директор по коммуникациям Джессика Дитто в резкой форме заявила, что увольняется. Кроме того, в последние дни Стефани Гришэм не принимала участие в брифингах в Белом доме, посвященных борьбе с коронавирусом.

Напомним, Гришэм была третьим представителем администрации Дональда Трампа. Так, с января 2017 года пресс-брифинги в Белом доме вел Шон Спайсер, в июле 2017 года его заменила Сара Сандерс.

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