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От Трампа ушел очередной пресс-секретарь - СМИ

Комментариев: 1
Стефани Гришэм оставляет должность спикера Белого дома и возвращается в офис Мелании Трамп.
Стефани Гришэм
Стефани Гришэм

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покидает свой пост и возвращается в аппарат первой леди. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает CNN.

Отмечается, что руководство администрации Трампа еще не определилось с ее преемником.

"Представитель Белого дома Стефани Гришем покидает пост, даже не проинформировав об этом прессу. Она возвращается в восточное крыло (Белого дома - ред.) в качестве руководителя аппарата первой леди Мелании Трамп, в то время как новый глава администрации президента Трампа Марк Медоуз реорганизует коммуникационную команду в западном крыле", - отмечает телеканал.

Как сообщается, пока Медоуз рассматривает нескольких кандидатов на должность представителя Белого дома. Источники называют среди них, в частности, пресс-секретаря кампании Трампа Кейли МакЭнани и нынешнего пресс-секретаря Минобороны Алиссу Фарах.

О том, что в пресс-службе Белого дома ожидаются серьезные изменения, журналисты начали говорить еще на прошлой неделе, когда недавно назначенная директор по коммуникациям Джессика Дитто в резкой форме заявила, что увольняется. Кроме того, в последние дни Стефани Гришэм не принимала участие в брифингах в Белом доме, посвященных борьбе с коронавирусом.

Напомним, Гришэм была третьим представителем администрации Дональда Трампа. Так, с января 2017 года пресс-брифинги в Белом доме вел Шон Спайсер, в июле 2017 года его заменила Сара Сандерс.

 

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Теги: США, Белый Дом, увольнение, Дональд Трамп, пресс-служба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Нинізосереджений    07.04.2020, 21:52
Оценка:  -21
Нинізосереджений
Америке и война не нужна пока есть Трамп.При его правлении от коронавируса умрут миллионы американцев.Появилась инфа что в США умерших от коронавируса разрешили хоронить в парках.Земли не хватает.Трамп очень хорошо работает на Китай.
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