Город находился в изоляции без транспортного железнодорожного и авиасообщения на протяжении 76 дней.

Китайский город Ухань, из которого началась пандемия коронавируса, открыли на въезд и выезд. Снимками разблокированного города поделилось агентство XinHua.

Транспортная изоляция Уханя продолжалась 76 дней. В ночь на 8 апреля власти открыли трассы, ведущие из города. Также были возобновлены железнодорожное и авиасообщение.

Первый поезд из Уханя направился в Гуанчжоу, а первый самолет - в город Санью в провинции Хайнань.

Cмотрите фотогалерею: Разблокированный Ухань показали на фото

Ранее сообщалось, что в Ухане выявили коронавирус у 15% кошек. Также Корреспондент писал о том, как Китай возвращается к жизни после снятия жестких карантинных мер.

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