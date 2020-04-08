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Разблокированный Ухань показали на фото

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Город находился в изоляции без транспортного железнодорожного и авиасообщения на протяжении 76 дней.
Разблокированный Ухань показали на фото
Xiao Yijiu / XinHua

Китайский город Ухань, из которого началась пандемия коронавируса, открыли на въезд и выезд. Снимками разблокированного города поделилось агентство XinHua.

Транспортная изоляция Уханя продолжалась 76 дней. В ночь на 8 апреля власти открыли трассы, ведущие из города. Также были возобновлены железнодорожное и авиасообщение.

Первый поезд из Уханя направился в Гуанчжоу, а первый самолет - в город Санью в провинции Хайнань.

Ранее сообщалось, что в Ухане выявили коронавирус у 15% кошек. Также Корреспондент писал о том, как Китай возвращается к жизни после снятия жестких карантинных мер.

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Теги: Китай, фото, город, карантин, открытие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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