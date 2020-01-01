Какой праздник 8 апреля 2020: традиции и приметы

Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 8 апреля 2020 года - в материале Korrespondent.net.

В апреле много интересных праздничных событий. Какие же события выпадают на восьмой день апреля в 2020 году.

Во многих странах в этот день отмечается Международный день цыган. Он приурочен к проведению в 1971 году Первого Всемирного цыганского конгресса в Лондоне, на котором были утверждены гимн и флаг цыганской нации.

Смысл праздника - привлечь внимание общественности к культуре этой нации, у которой нет своей территории, то есть государства. Но есть язык, фольклор, древняя история и удивительно интересные традиции.

Согласно последним данным, численность цыганского населения составляет около 18 миллионов человек. А географию расселения цыган сложно отследить.

Также сегодня отмечают День рождения пожарной лестницы. Именно в этот день в 1766 году в США запатентовали первое в мире изделие под названием "пожарная лестница".

Какой сегодня православный праздник

8 апреля по церковному календарю - День Архангела Гавриила, который вчера, в Благовещение Пресвятой Богородицы, принес Деве Марии благую весть о том, что она родит Сына Божьего.

Также 8 апреля - третий день шестой седмицы Великого поста. Сегодня разрешено вкушать сырые овощи и фрукты, вымоченные крупы, сухофрукты, орехи.

Поверья

Сегодня люди просили у Гавриила защитить их от болезней, в частности, об избавлении от простуды и лихорадки, а также от душевных метаний и, конечно же, ждали благих вестей.

С сегодняшнего дня прялку принято было откладывать вплоть до наступления холодов. Считалось, что все вещи, сшитые после Гавриила Благовеста, будут некачественными.

Девушки на Гавриила старались не ходить с распущенными волосами. Считалось, что, нарушив данную традицию, будущий супруг будет часто уезжать из дома.

По традиции верующие сегодня не затевали новых дел.

А еще в этот день запрещалось скупиться. Тот, кто пожадничает, рискует остаться без счастья и удачи.

Что еще отмечают 8 апреля 2020 года

Международный день Будды

День рисования птиц

Фестиваль цветов в Японии

День розового в Канаде

День "наше все" в США

День национального парка Плитвицкие озера в Хорватии

День анимации

День сброса зимней шкурки

Праздник куража

Всемирный день однофамильцев

День придумывания смешных прозвищ друзьям

День празднования несуществующей верности мужа

День покупки спиртоносного дерева

День искренности

Фестиваль цветов в Японии. robertharding.com

День Ангела отмечают: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья и Лариса.

Приметы 8 апреля

Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.

Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето - грибным.

Напомним, какие праздники будут на этой неделе - с 6 по 12 апреля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху.



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