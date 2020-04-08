Британец пытался украсть четыре медицинские маски: его посадили в тюрьму

Мужчина проник в больницу в Лондоне и вынес оттуда маски, вскоре его задержали полицейские.

В Британии мужчину посадили в тюрьму за кражу трех медицинских масок youtube.com

В Великобритании мужчина попытался украсть медицинские маски, за что его посадили в тюрьму на три месяца. Об этом сообщает The Telegraph в среду, 8 апреля.

Лерун Хуссейн признал себя виновным в краже. 34-летний мужчина должен будет отсидеть в городской тюрьме 12 недель.

Прокуроры утверждают, что кража могла серьезно повлиять на положение дел в больнице, поскольку там и так не хватает средств защиты. Работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: из-за кризиса, вызванного сильной вспышкой коронавирусной инфекции, мест и техники в больницах просто не хватает.

Мужчина 5 апреля проник в городскую больницу на юге Лондона, откуда попытался унести четыре хирургические маски. Его задержали полицейские недалеко от госпиталя.

Напомним, что ранее Apple выпустила 20 млн медицинских масок. Apple начала выпускать медицинские маски. Также компания собирается изготавливать лицевые щитки для медработников.

Также сообщалось, что в Аргентине начали печатать маски на 3D-принтере. Преподаватели и студенты, имеющие дома 3D-принтеры, объединились и приступили к изготовлению столь необходимых медикам масок. Готовые изделия сразу доставляют в больницы.

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