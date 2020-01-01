В Китае за сутки 63 новых случая COVID-19

Почти все новые случаи - ввозные. На данный момент в Китае болеют 1160 человек, из них 176 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки в Китае выявили 63 случая заражения коронавирусом, умерли два человека, выздоровел 91 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 63 новых случаев 61 – ввозной, остальные два – локальные (оба - в провинции Гуандун).

За все время вспышки в Китае выявлено 1103 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 729 человек, 31 находится в тяжелом состоянии, 374 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 865 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1160 человек (176 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 370 человек выписаны из больниц, 3335 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 56, из них 28 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина выпущены 32 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось.

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1104 зараженных, у которых нет симптомов. При этом за минувшие сутки 15 случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 45 человек (все в Ухане), зарегистрированы два летальных случая (оба в Ухане).

Напомним, по последним данным, число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн. Пандемия коронавируса уже охватила 184 страны.

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