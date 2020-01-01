Сын президента Сербии заболел COVID-19

Информацию о болезни сына подтвердил лично президент. Сейчас его сын госпитализирован в инфекционную клинику.

Старший сын президента Сербии Александра Вучича, Данил, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сербский телеканал РТС в четверг, 9 апреля.

"Мой первенец инфицированный коронавирусом. Его клиническая картина является такой, что он был госпитализирован в клинику инфекционных болезней", - написал Вучич в Instagram.

Отметим, что по состоянию на 9 апреля, в Сербии подтверждено 2666 случаев коронавируса, в результате болезни скончались 65 человек.

Напомним, что ранее Сербия ввела комендантский час для пожилых людей. Чтобы обезопасить население, с 18 марта в стране запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет.

Также сообщалось, что в Сербии на выходных запретили выходить из дома. Дополнительный комендантский час начинает действовать в обед субботы и длится до утра понедельника.

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