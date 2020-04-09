Рэперша Чинна Роджерс умерла в 25 лет

Известная исполнительница скончалась на 26 году жизни. Пока официальная причина ее смерти не называется, но известно, что артистка с 2016 года увлекалась наркотиками.

Чинна стала знаменитой четыре года назад Instagram/chizzyano

Американская рэп-исполнительница Чинна Роджерс скончалась в возрасте 25 лет. Причина смерти знаменитости пока не раскрывается, но известно, что девушка боролась с наркотической зависимостью, пишет New York Times со ссылкой на менеджера певицы Джона Миллера.

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Роджерс в 14 лет подписала контракт с известным модельным агентством Ford Models. Через год она познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-группы A$AP Mob, который поддержал ее стремление заняться музыкой.

Родригес умер в 2015 году от передозировки наркотиками. Роджерс не раз говорила, что так и не пережила его неожиданную кончину.

Певица и сама попала под зависимость от опиатов в 2016 году, когда ее карьера начала идти в гору.

Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016 году. Ее последней, четвертой пластинкой стал релиз под названием in case i die first (В случае, если я умру первой), который увидел свет в конце 2019 года.

Исполнительница называла свое творчество “музыкой для разозленных людей, которые слишком горды для того, чтобы показать свои эмоции“.

Напомним, что обладатель Грэмми Джон Прайн умер от коронавируса. Заражение COVID-19 у мужчины и его жены диагностировали после возвращения музыканта из европейского турне.

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