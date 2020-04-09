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Ученые выяснили причины появления вирусов

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Причиной появления вирусов,в частности, стала и урбанизация. Некоторых видов животных стает слишком много.
Носителями вирусов может быть даже домашний скот
Носителями вирусов может быть даже домашний скот
NIAID
 
Ученые связали уничтожение дикой природы человеком с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний, о чем говорится в исследовании научного журнала Royal Society Publishing.
 
В материале говорится, что в первую очередь вирусы атакуют животных, но часто могут мутировать и приспособиться для жизни в организме человека. 
 
Возникновение новых смертельных вирусов происходит из-за вынужденного перемещения популяций животных, вызванного охотой, деградацией среды обитания и урбанизацией.
 
Ученые определили, что чаще всего эпидемия распространяется через млекопитающих. В частности, домашний скот делит в восемь раз больше вирусов с человеком, чем представители дикой среды. Типичными переносчиками зоонозных инфекций также назвали летучих мышей, грызунов и приматов.
 
Несмотря на то что урбанизация и деятельность человека уменьшили разнообразие животных на планете, некоторые видов стало очень много.
 
Это, в частности, летучие мыши, которые хорошо адаптировались к поведению человека. 
 
"Нам нужно найти способы безопасного сосуществования с дикими животными, поскольку от них исходит угроза заражения", — сказала эпидемиолог Кристина Джонсон из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США).
 
В марте американские ученые заявили, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку. Специалисты пришли к такому выводу после изучения генома вирусов, обнаруженных в легких больных панголинов.
 
Как сообщалось, недавно британская разведка назвала новую версию появления коронавируса.
 
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Теги: вирусы, ученые
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MykRom    09.04.2020, 13:59
Оценка:  +4
MykRom
"Некоторых видов животных стает слишком много." -- Ха-Ха. И среди этих животных на первом месте самый наглый и многочисленный из приматов -- человек. Вывод - жрать надо меньше, и не всё подряд, как китайцы.
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