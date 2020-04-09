Ученые выяснили причины появления вирусов

Причиной появления вирусов,в частности, стала и урбанизация. Некоторых видов животных стает слишком много.

Носителями вирусов может быть даже домашний скот NIAID

Ученые связали уничтожение дикой природы человеком с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний, о чем говорится в исследовании научного журнала Royal Society Publishing.

В материале говорится, что в первую очередь вирусы атакуют животных, но часто могут мутировать и приспособиться для жизни в организме человека.

Возникновение новых смертельных вирусов происходит из-за вынужденного перемещения популяций животных, вызванного охотой, деградацией среды обитания и урбанизацией.

Ученые определили, что чаще всего эпидемия распространяется через млекопитающих. В частности, домашний скот делит в восемь раз больше вирусов с человеком, чем представители дикой среды. Типичными переносчиками зоонозных инфекций также назвали летучих мышей, грызунов и приматов.

Несмотря на то что урбанизация и деятельность человека уменьшили разнообразие животных на планете, некоторые видов стало очень много.

Это, в частности, летучие мыши, которые хорошо адаптировались к поведению человека.

"Нам нужно найти способы безопасного сосуществования с дикими животными, поскольку от них исходит угроза заражения", — сказала эпидемиолог Кристина Джонсон из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США).

В марте американские ученые заявили, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку. Специалисты пришли к такому выводу после изучения генома вирусов, обнаруженных в легких больных панголинов.