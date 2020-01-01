Многодетная семья ушла жить в лес из-за коронавируса

Российская семья, боясь заразиться COVID-19, стала жить в лесу. Дети спали прямо под открытым небом. Их изъяли, а родителей привлекли к админответственности.

В российском поселке Буланаш Свердловской области родители с тремя детьми, боясь заражения коронавирусной инфекцией, отправились жить в лес, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Тревогу забила сестра главы семейства, которая обратилась в полицию, с заявлением, что ее брат, его супруга и их дети четырех, восьми и десяти лет дома не проживают, на связь не выходят.

Правоохранители выяснили, что семья живет в лесу, поскольку боятся в поселке заразиться коронавирусом. Родители время от времени приходили покупать продукты.

Отмечается, что дети спали на ветках под открытым небом. Они были доставлены в больницу, а после осмотра их разместили в социальном центре.

Родителей привлекли к административной ответственности .

Ранее мы писали, играющих в карты в лесу итальянских пенсионеров накрыла полиция. Люди в преклонном возрасте, несмотря на строгий карантин в стране и запрет выходить и дома, собирались в лесу и там играли в азартные игры.

Также сообщалось, что модель похвасталась "блокатором" коронавируса.

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