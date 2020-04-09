За три недели работу потеряли 17 миллионов американцев

Все больше американских граждан теряют работу из-за введенных ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Такой безработицы в США не помнят давно Getty Images

В США около 17 млн граждан, в том числе 6,6 млн за последнюю неделю, обратились за пособием по безработице с начала пандемии, пишет Associated Press.

Данные предоставило Министерство труда. Только за последние три недели работу потерял примерно каждый десятый человек.

Продолжающееся сокращение рынка труда уже стало рекордным за все время статистических наблюдений, ведущихся с 1948 года. Ожидается, что в начале мая уровень безработицы в США достигнет 15%.

По состоянию на апрель уже 48 американских штатов закрыли второстепенные предприятия. Из-за потери доходов рестораны, гостиницы, торговые центры, многие малые бизнесы были вынуждены уволить миллионы человек.

В последнюю неделю марта розничная торговля непродовольственными товарами в США сократилась на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажиропоток в аэропортах упална 95%. Доходы гостиниц обвалились на 80%.

Отметим, что пандемия в США сильно отразилась и на карманах олигархов. К примеру, сам глава Белого дома Дональд Трамп потерял миллиард долларов из-за коронавируса.

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