В США более 450 тысяч зараженных коронавирусом

Штаты на данный момент занимают лидирующую позицию по числу инфицированных и второе место после Италии по числу жертв COVID-19.

Число зараженных COVID-19 в США превысило 450 тысяч

Количество людей заразившихся коронавирусной инфекцией в США превысило 450 тысяч, скончались от инфекции почти 16 тысяч. Такую статистику, в четверг, 9 апреля, приводит университет Джона Хопкинса.

По его данным, с начала вспышки инфекцией заразились в стране 451 491 человек, из них умерли - 15 938.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в американском Нью-Йорке. Там за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 799 человек. Это стало новым антирекордом штата по числу жертв инфекции в сутки.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сравнил потери от коронавируса с количеством жертв теракта 11 сентября, когда в результате атаки на Всемирный торговый центр погибли 2753 человека. Власти штата, по словам нью-йоркского губернатора, собираются привлечь дополнительные похоронные агентства, чтобы справиться с погребениями жертв заболевания.

Ранее сообщалось, что США пересматривают объем финансирования ВОЗ, так как не видят ожидаемого результата.

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