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Больного COVID Джонсона ждут на работе через месяц

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Британского премьера едва перевели из реанимации в обычную палату и уже заговорили о его возвращении на работу.
Борису Джонсону стало лучше
Борису Джонсону стало лучше
 
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сможет вернуться на работу не раньше, чем через месяц, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.
 
Как отмечается, в Уайтхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.
 
Глава МИД Доминик Рааб, принявший на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.
 
"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.
 
Как известно, накануне Джонсон, заболевший коронавирусом, был переведен из реанимации в обычную больничную палату.
 
О его инфицировании COVID стало известно 27 марта. После обнаружения болезни глава британского правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.
 

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Теги: Британия, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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