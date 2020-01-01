Какой праздник 10 апреля: интересные факты, приметы и традиции

Какие международные, государственные, православные и народные праздники отмечают 10 апреля 2020 года – в материале Korrespondent.net.

Сегодня 101 день года. 10 апреля 2020 года в мире отмечают много разнообразных праздников. Также этот день богат на разные исторические события.

Так, например, сегодня Международный день движения Сопротивления. Основная задача этого праздника - отдать дань всем противостоявшим фашизму на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.

Праздники

День братьев и сестер. Появился праздник 12 лет назад в США. Вдохновила всех на его проведение американка, которая потеряла брата и сестру в детстве

Всемирный день гомеопатии

День банана. Массовая продажа этого фрукта началась в Англии в 1963 году 10 апреля

День рождения спички, которая "родилась" в 1883 году

День рождения английской булавки, которую изобрели в 1849 году. Она была безопасной и удобной и стала настоящим прорывом в области кройки и шитья. Она также отличалась надежностью и безопасностью. Ею пользуются до сих пор

День составления загадочных словарей

День объятий с вашей собакой в США

День круассанов с корицей в США

День строителя в Азербайджане

День розового в Канаде

День гольфиста

День внутренних войск Таджикистана

День сельскохозяйственных животных в США

Всемирный фестиваль овсянки. Он проходит в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина). Впервые фестиваль был проведен в 1985 году.

День освобождения Одессы от фашистских оккупантов. Город находился в оккупации более двух лет. За это время погибло более 80 тысяч человек. Почти столько же было отправлено в Германию.

У христиан западного обряда сегодня Страстная пятница, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа.

10 апреля - пятый день шестой седмицы Великого поста у православных верующих. Сегодня разрешено сухоядение: сырые овощи и фрукты, вымоченные крупы, сухофрукты, орехи.

День памяти преподобного Илариона Нового

Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (близ пролива Дарданеллы).

Иларион обладал даром исцеления и изгнания нечистой силы. Он посвятил всю свою жизнь помощи людям. Говорят, что он умел вызывать дождь в разгар летней засухи, наполнял сети рыбой, когда не было улова, и отгонял от полей птиц и вредителей.

Иларион прожил долгую жизнь и принял мученическую смерть от полководца Лаханодракона, который преследовал христиан.

Наши предки назвали этот день также Иларион - Выверни оглобли. Такое название день получил за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут. Это значит, что пришел срок убирать сани. Для этого их нужно освободить от оглобель.

Традиции на Илариона - выверни оглобли

На Илариона обычно уже первые весенние цветы и в этот день терял свою силу Степанов венок, который всей семьей плели 15 августа. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от болезней и неудач.

Когда человек заболевал, от венка отрывали стебли и окатывали кипятком. Разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

Приметы

Если сегодня грянет гром, то лето будет дождливым и жарким

Если чайки летают низко над землей - жди потепления

Так как Иларион прославился своей готовностью помочь всем и каждому, сегодня не принято отказывать в помощи, иначе накликайте на себя беду.

Именины

Сегодня можно поздравить тех, кто носит имя Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.

Ранее мы писали о католической Пасхе-2020: дата и традиции празднования.

Напомним, что следует положить в пасхальную корзину.



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