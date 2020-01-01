Какой праздник 10 апреля: интересные факты, приметы и традиции
Сегодня 101 день года. 10 апреля 2020 года в мире отмечают много разнообразных праздников. Также этот день богат на разные исторические события.
Так, например, сегодня Международный день движения Сопротивления. Основная задача этого праздника - отдать дань всем противостоявшим фашизму на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.
Праздники
- День братьев и сестер. Появился праздник 12 лет назад в США. Вдохновила всех на его проведение американка, которая потеряла брата и сестру в детстве
- Всемирный день гомеопатии
- День банана. Массовая продажа этого фрукта началась в Англии в 1963 году 10 апреля
- День рождения спички, которая "родилась" в 1883 году
- День рождения английской булавки, которую изобрели в 1849 году. Она была безопасной и удобной и стала настоящим прорывом в области кройки и шитья. Она также отличалась надежностью и безопасностью. Ею пользуются до сих пор
- День составления загадочных словарей
- День объятий с вашей собакой в США
- День круассанов с корицей в США
- День строителя в Азербайджане
- День розового в Канаде
- День гольфиста
- День внутренних войск Таджикистана
- День сельскохозяйственных животных в США
- Всемирный фестиваль овсянки. Он проходит в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина). Впервые фестиваль был проведен в 1985 году.
- День освобождения Одессы от фашистских оккупантов. Город находился в оккупации более двух лет. За это время погибло более 80 тысяч человек. Почти столько же было отправлено в Германию.
У христиан западного обряда сегодня Страстная пятница, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа.
10 апреля - пятый день шестой седмицы Великого поста у православных верующих. Сегодня разрешено сухоядение: сырые овощи и фрукты, вымоченные крупы, сухофрукты, орехи.
День памяти преподобного Илариона Нового
Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (близ пролива Дарданеллы).
Иларион обладал даром исцеления и изгнания нечистой силы. Он посвятил всю свою жизнь помощи людям. Говорят, что он умел вызывать дождь в разгар летней засухи, наполнял сети рыбой, когда не было улова, и отгонял от полей птиц и вредителей.
Иларион прожил долгую жизнь и принял мученическую смерть от полководца Лаханодракона, который преследовал христиан.
Наши предки назвали этот день также Иларион - Выверни оглобли. Такое название день получил за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут. Это значит, что пришел срок убирать сани. Для этого их нужно освободить от оглобель.
Традиции на Илариона - выверни оглобли
На Илариона обычно уже первые весенние цветы и в этот день терял свою силу Степанов венок, который всей семьей плели 15 августа. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от болезней и неудач.
Когда человек заболевал, от венка отрывали стебли и окатывали кипятком. Разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.
Приметы
- Если сегодня грянет гром, то лето будет дождливым и жарким
- Если чайки летают низко над землей - жди потепления
- Так как Иларион прославился своей готовностью помочь всем и каждому, сегодня не принято отказывать в помощи, иначе накликайте на себя беду.
Именины
Сегодня можно поздравить тех, кто носит имя Илларион, Стефан, Николай, Василий, Иоанн.
Ранее мы писали о католической Пасхе-2020: дата и традиции празднования.
Напомним, что следует положить в пасхальную корзину.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet