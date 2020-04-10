Власти РФ выкупили Сбербанк за 2 триллиона рублей

Правительство России приобрело у центробанка страны контрольный пакет акций банка - 51%.

Контроль над Сбербанком перешел от Центробанка к правительству РФ РИА Новости

Правительство России в пятницу, 10 апреля, выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка страны, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"10 апреля у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 млрд 293 млн 474 тыс. обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50% от общего количества акций данной кредитной организации)", - говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей.

Отмечается, что Центробанк РФ уже передал правительству 50% обыкновенных акций Сбербанка, передача еще одной акции пройдет не позднее 6 мая.

"Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством РФ", - отмечается в сообщении.

Как известно, Сбербанк РФ уже несколько лет пытается продать свое дочерное предприятие в Украине.

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