Власти РФ выкупили Сбербанк за 2 триллиона рублей
Правительство России в пятницу, 10 апреля, выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка страны, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
"10 апреля у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 млрд 293 млн 474 тыс. обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50% от общего количества акций данной кредитной организации)", - говорится в сообщении.
Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей.
Отмечается, что Центробанк РФ уже передал правительству 50% обыкновенных акций Сбербанка, передача еще одной акции пройдет не позднее 6 мая.
"Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством РФ", - отмечается в сообщении.
Как известно, Сбербанк РФ уже несколько лет пытается продать свое дочерное предприятие в Украине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet