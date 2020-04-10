Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Власти РФ выкупили Сбербанк за 2 триллиона рублей

Комментариев: 1
Правительство России приобрело у центробанка страны контрольный пакет акций банка - 51%.
Контроль над Сбербанком перешел от Центробанка к правительству РФ
Контроль над Сбербанком перешел от Центробанка к правительству РФ
РИА Новости

Правительство России в пятницу, 10 апреля, выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у Центробанка страны, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"10 апреля у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 млрд 293 млн 474 тыс. обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50% от общего количества акций данной кредитной организации)", - говорится в сообщении.

Общая сумма сделки составила 2 трлн 139,4 млрд рублей.

Отмечается, что Центробанк РФ уже передал правительству 50% обыкновенных акций Сбербанка, передача еще одной акции пройдет не позднее 6 мая.

"Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством РФ", - отмечается в сообщении.

Как известно, Сбербанк РФ уже несколько лет пытается продать свое дочерное предприятие в Украине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, банки, Сбербанк России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
dron29    10.04.2020, 13:43
Оценка:  +18
dron29
Фонд Катюши Пукиной))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь