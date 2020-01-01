Китай причислил собак к домашним животным

Китай официально перестал считать собак съедобными животными. Подобное распоряжение выпустило Министерство сельского хозяйства, в котором говорится, что собак теперь не рассматривают в качестве домашнего скота.

Собаки в Китае теперь не домашний скот Twitter

Министерство сельского хозяйства Китая, где собак относили к скоту, причислило их к домашним животным. Теперь собаки в Поднебесной официально не являются съедобными животными. На данное решение повлияла вспышка коронавируса в стране, пишет Reuters.

Ведомство опубликовало обновленный список животных, которых признают домашним скотом. Среди них - крупный рогатый скот, свиньи, птица, верблюды.

"Что касается собак, то по мере развития человеческой цивилизации, роста общественного интереса и любви к защите животных, собаки были "специализированы", чтобы стать животными-компаньонами, и на международном уровне не считаются домашним скотом, и они не будут рассматриваться как домашний скот в Китае", - подчеркивается в заявлении министерства.

Добавим, что в начале апреля в китайском городе Шэньчжэнь власти запретили есть мясо собак и кошек. Запрет начнет действовать с 1 мая.

Отмечается, что ранее запрет есть мясо собак и кошек был не на всей территории Китая. Так, например, в Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов.

А в китайском городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачьего мяса.

Напомним, что в Китае продолжают есть летучих мышей.

Также сообщалось, что пользователей насмешил побег собак из питомника. Животных не остановило даже высокое ограждение.



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