У Путина оценили сделку ОПЕК+

Владимир Путин доволен договоренностями по нефти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 10 апреля, передает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва также позитивно оценивает "конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона".

"Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что решение РФ пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

"Нет, абсолютно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли решение снизить добычу на 23% проигрышем российской стороны.

Ранее СМИ заявили, что президент США Дональд Трамп для прекращения ценовой войны на рынке нефти готов увеличить пошлины на ввоз сырья в США или ввести новые санкции в отношении России.

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