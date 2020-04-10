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У Путина оценили сделку ОПЕК+

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Владимир Путин доволен договоренностями по нефти, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В Кремле назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся
В Кремле назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся
Getty Images

В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 10 апреля, передает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.

"Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва также позитивно оценивает "конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона".

"Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что решение РФ пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

"Нет, абсолютно нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли решение снизить добычу на 23% проигрышем российской стороны.

Ранее СМИ заявили, что президент США Дональд Трамп для прекращения ценовой войны на рынке нефти готов увеличить пошлины на ввоз сырья в США или ввести новые санкции в отношении России. 

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Теги: Россия, нефть, Путин, ОПЕК, Кремль, Владимир Путин, цены на нефть, Дмитрий Песков, цена на нефть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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СливнойБачок    10.04.2020, 18:06
Оценка:  0
СливнойБачок
14 марта саудиты предложили сократить добычу всех стран ОПЕК+ на 1,5 млн бар в сутки...Сечин и Путин отказались, мотивируя это захватом рынка американцами. Теперь они согласились снизить добычу больше всех в мире, а именно на 1,8 млн, при этом саудиты на 1,3 млн, а американцы вообще не снижают, а УВ
Мухоморище    10.04.2020, 17:55
Оценка:  +3
Мухоморище
Опять америкосы ненавистные вяликих спасли)))
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 17:40
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
СливнойБачок    10.04.2020, 17:37
Оценка:  +1
СливнойБачок
А что россия игрок? Попросили снизить на 1,5 млн. Баррелей... отказалась...опустили Саудиты... приползала с готовностью 1,6 млн...ИГРОЧИЩЕ МИРОВОЙ! Тьфу....позорище...
СливнойБачок    10.04.2020, 17:35
Оценка:  +1
СливнойБачок
Всё не так просто. Думаю, вчера Сечин стал мексиканцем, а вот сегодня он ест ну очень много фасоли и никто, реально никто не может и не хочет садиться с ним за стол (или под стол ) переговоров.
геббельсовщина обзавидуется путлеровщинетакого фейкотворчества и прогандизма прожженого свет никогда не ви
СливнойБачок    10.04.2020, 17:34
Оценка:  +2
СливнойБачок
вы чего там в своей мексике окерели, тут плешивый царек ужо еле дышит
whitewo00    10.04.2020, 17:18
Оценка:  +12
whitewo00
Это победа. Великий император отказывался сокращать производсто на 300-400 тыс. баррелей в сутки в начале марта, что бы нагнуть проклятых пиндосов. И сейчас уже нагнудл всех и на изичах соращает на 10 млн. баррелей в сутки.
А? Че не сметесь? Не смешно?Не поняли, да? Это РОССИЯ
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