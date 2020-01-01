Итальянcкая мафия занялась благотворительностью из-за COVID-19

Организованные преступные группы предлагают поддержку находящимся на карантине семьям, у которых закончились деньги.

Полиция опасается, что мафия потом попросит людей об услуге Claudio Furlan/AP

Мафиозные группировки в Италии стали помогать малоимущим гражданам, у которых заканчиваются средства из-за того, что многие не работают во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, пишет The Guardian.

Члены мафии начали доставлять обедневшим итальянцам продукты и товары первой необходимости.

"Мафиозные боссы считают города своей вотчиной <…> Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов", - рассказа следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.

Он добавил, что люди, оставшись без средств к существованию из-за потери работы, устраиваются на "серую зарплату". Это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, поэтому они решили помогать согражданам.

Граттери считает, что мафия планирует таким образом завоевать популярность у тех, кому они доставляют продукты. Правоохранитель предостерегает, что после карантина мафиози попросят граждан "отблагодарить" их, например, на выборах проголосовать за своих политиков.

Как сообщалось ранее, в ходе рейда в итальянском Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино.

Также Korrespondent.net писал, что в Италии рекорд по вылечившимся от коронавируса.

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