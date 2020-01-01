Трамп и Путин обсудили нефть, коронавирус и космос

Ранее сегодня состоялся разговор Трампа с Путиным и саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Трамп и Путин переговорили дважды за день

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 апреля, позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе нефтяной кризис и пандемию коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран", - говорится в сообщении.

Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. "Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции", - сообщили в Кремле.

Также были затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

Ранее сегодня Трамп заявил, что у него состоялся хороший разговор с Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Беседа состоялась на фоне переговоров ОПЕК+ о снижении добычи нефти.

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