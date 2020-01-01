Власти США снизили прогноз смертности из-за коронавируса

Изначально в Белом доме заявили, что от COVID-19 в стране умрут от 100 до 225 тысяч человек.

Американские власти скорректировали прогноз смертности от коронавируса и на данный момент считают, что инфекция унесет жизни менее 100 тысяч граждан страны. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тысяч до 225 тысяч жертв и до 2,2 миллиона умрет, если ничего не предпринимать. Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч", - указал он.

Трамп добавил, что ранее правительство планировало увеличить количество временных больниц для размещения пациентов с коронавирусом, однако теперь строительство приостановлено.

По последним данным университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США превысило 491 тысячу, более 18 тысяч человек скончались и почти 28 тысяч выздоровели.

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