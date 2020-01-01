На борту авианосца США выявили коронавирус у 447 моряков

Медики протестировали более 90% экипажа авианосца Theodore Roosevelt. Большинство членов команды покинули корабль.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt возросло до 447 человек. Об этом накануне сообщило ВМС США.

"По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о более чем 100 заразившихся на американском авианосце, которы сейчас находится на базе в Гуаме.

Напомним, в конце марта была зафиксирована вспышка COVID-19 на борту авианосца Theodore Roosevelt. Капитан судна Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и. о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а во вторник покинул свой пост.

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