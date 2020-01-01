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Беларусь признала, что в стране 300 инфицированных COVID-19 медиков

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В стране лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю проводится эпидрасследование.
Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков
Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков

В Беларуси более 300 медработников заразились Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника, передает Интерфакс-Запад.

"На сегодня лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование", - сказал он.

По словам чиновника, больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

Также глава работавшей в республике миссии ВОЗ Патрик О'Коннор заявил, что Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. 

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Отметим, по последним данным, в Беларуси умерли 23 пациента с коронавирусом, общее число зараженных выросло до 2226.

Ранее сообщалось, что в Беларуси число случаев COVID-19 выросло на треть. Минздрав Беларуси сообщил о 420 новых случаях коронавируса. Всего в стране 1486 заболевших.

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Теги: вирусы, Беларусь, Вирус, медики, врачи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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