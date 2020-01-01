США обошли Италию по числу смертей от коронавируса

Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по числу смертей от инфекции.

Соединенные Штаты Америки в субботу, 11 апреля, опередили Италию по количеству смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют подсчеты сайта Worldometer.

Информация центра Джона Хопкинса немного отличается, но он тоже подтверждает, что в США вышли на первое место по летальным исходам.

По последним данным, в США умерли 20 135 человек из более чем 520 тысяч заболевших, а в Италии - 19 468 из 152 тысяч.

В одном только городе Нью-Йорк умерло больше людей, чем во всем Иране, Германии или Китае.

Суточная смертность от коронавируса в Штатах накануне впервые превысила 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, США лидируют по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 500 тысяч инфицированных. Более 18 тысяч скончались. Причем только за последние сутки умерли 2108 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet