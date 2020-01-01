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США обошли Италию по числу смертей от коронавируса

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Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по числу смертей от инфекции.
В США растет число жертв коронавируса
В США растет число жертв коронавируса

Соединенные Штаты Америки в субботу, 11 апреля, опередили Италию по количеству смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют подсчеты сайта Worldometer.

Информация центра Джона Хопкинса немного отличается, но он тоже подтверждает, что в США вышли на первое место по летальным исходам.

По последним данным, в США умерли 20 135 человек из более чем 520 тысяч заболевших, а в Италии - 19 468 из 152 тысяч.

В одном только городе Нью-Йорк умерло больше людей, чем во всем Иране, Германии или Китае.

Суточная смертность от коронавируса в Штатах накануне впервые превысила 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, США лидируют по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 500 тысяч инфицированных. Более 18 тысяч скончались. Причем только за последние сутки умерли 2108 человек.

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Теги: вирусы, США, Италия, смерть, Вирус, заболевание, заболевания, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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