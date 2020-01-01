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США признаны территорией “масштабных бедствий”

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Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка - в штате Нью-Йорк. Там зарегистрированы самые крупные вспышки заболеваемости в стране.
США - территория "масштабных бедствий"
США - территория "масштабных бедствий"

Впервые в истории США федеральные власти страны решили одобрить декларацию о введении режима “масштабного бедствия” из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом, в субботу, 11 апреля сообщил телеканал CNN.

Декларация позволит властям штатов получить средства из федерального бюджета, которые они направят на борьбу с COVID-19. 

Декларация касается и заморских территорий США. В их числе Американские Виргинские Острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 524 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тысяч человек.

США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки - умерли 2 108 человек.

Ранее главный американский иммунолог заявил, что перенесшие коронавирус могут не бояться повторного заражения в ближайшее время. 

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Теги: США, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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