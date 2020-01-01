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В Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина

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Туристы из США, Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они прогуливались без какой-либо цели.
В Индии очень жесткий карантин
В Индии очень жесткий карантин
 
В Индии 10 иностранных туристов заставили написать слово "извините" 500 раз в качестве наказание за нарушение карантина, пишет индийское издание Republic World.
 
Инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в городе Ришикеш, штат Уттаракханд, где в настоящее время зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусом.
 
Туристы из США, Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они прогуливались без какой-либо цели.
 
 
Сотрудник полиции Винод Шарма заявил, что несправедливо разрешать иностранцам гулять на улице, в то время как местные жители обязаны оставаться в помещении.
 
В полиции заявили, что они дадут указание отелям не выпускать туристов на улицу без местного сопровождающего.
 
В Индии подтвердили 8356 случаев заболевания COVID-19, в том числе 273 -летальных.
 
Напомним, что в Индии по всей стране зажгли миллионы огней в знак единства в борьбе с коронавирусом. 
 
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Теги: Индия, полиция, карантин
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Источник: korrespondent.net

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