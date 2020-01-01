В Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина
Туристы из США, Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они прогуливались без какой-либо цели.
В Индии 10 иностранных туристов заставили написать слово "извините" 500 раз в качестве наказание за нарушение карантина, пишет индийское издание Republic World.
Инцидент произошел в субботу, 11 апреля, в городе Ришикеш, штат Уттаракханд, где в настоящее время зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусом.
Туристы из США, Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они прогуливались без какой-либо цели.
Сотрудник полиции Винод Шарма заявил, что несправедливо разрешать иностранцам гулять на улице, в то время как местные жители обязаны оставаться в помещении.
В полиции заявили, что они дадут указание отелям не выпускать туристов на улицу без местного сопровождающего.
В Индии подтвердили 8356 случаев заболевания COVID-19, в том числе 273 -летальных.
Напомним, что в Индии по всей стране зажгли миллионы огней в знак единства в борьбе с коронавирусом.
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