В Индии заставили иностранцев просить прощение за нарушение карантина

Туристы из США, Израиля, Австралии и Мексики были пойманы у реки Ганг, где они прогуливались без какой-либо цели.

Сотрудник полиции Винод Шарма заявил, что несправедливо разрешать иностранцам гулять на улице, в то время как местные жители обязаны оставаться в помещении.

В полиции заявили, что они дадут указание отелям не выпускать туристов на улицу без местного сопровождающего.

В Индии подтвердили 8356 случаев заболевания COVID-19, в том числе 273 -летальных.