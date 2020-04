По США ударили мощные торнадо: есть жертвы

Американские власти приняли решение несмотря на эпидемию коронавируса не закрывать убежища.

В американских штатах на Юго-Востоке страны пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN.

Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. Еще одно зафиксировали в штате Техас - смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Drone Footage:

Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.



Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 13, 2020

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи прогнозируют угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

Major damage around Soso, MS. FD reports numerous injuries. Fire crews still trying to clear roads to get to injuries. @weatherchannel #MSwx pic.twitter.com/Nx8Uh2IVAJ — Charles Peek (@CharlesPeekWX) April 13, 2020

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в США число зараженных коронавирусом превысило 555 тысяч человек, скончались более 22 тысяч человек.

Напомним, впервые в истории США федеральные власти страны решили одобрить декларацию о введении режима “масштабного бедствия” из-за распространения коронавируса одновременно во всех штатах и округе Колумбия.

