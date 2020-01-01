За сутки в Китае более ста новых случаев COVID-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом - импортированы. В провинции Хубэй от заболевания накануне умерло два человека.

За истекшие сутки на материковой части Китая было зафиксировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три). Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Госкомздрава КНР.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

За последние сутки было выявлен 61 случай бессимптомного протекания заболевания, вызываемого коронавирусом, 12 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 064 бессимптомных больных, в 307 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 156 человек, состояние 121 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 437 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 004, (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 388 (шесть случаев смерти).

Всего с декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 160 случаев заболевания, из них 1 тыс. 378 - ввезенных из-за границы.

Ранее в Китае рассказали, что лечение одного больного коронавирусом стоит примерно в три тысячи долларов.

Также китайские ученые заявили о новых симптомах, испытуемых зараженными коронавирусом.

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