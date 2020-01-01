Иран выиграл у США суд по делу о $1,6 млрд

Эту сумму американские власти намеревались получить с Тегерана за помощь боевикам Аль-Каида в связи с терактом 11 сентября 2001 года.

В Иране заявили о победе над США в суде

Иран победил в суде по делу о $1,6 млрд иранских денег, которые почти восемь лет были "заморожены" в Люксембурге по запросу США. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает AFP.

"Страна одержала юридическую победу по делу 1,6 миллиардов долларов своих активов, которые долгое время были заморожены по запросу США в Люксембурге", - сообщил он.

Речь идет о деле 2012 года, когда нью-йоркский суд обязал Иран выплатить в связи с терактом 11 сентября 2001 года $7 млрд в качестве возмещения ущерба за "помощь боевикам группировки Аль-Каида в передвижении через свою территорию". Тегеран в свою очередь эти обвинения отрицал и деньги платить отказался.

Напомним, в конце марта США объявили о расширении санкций против Ирана. Речь идет об организациях в Иране и Ираке, связанных, по данным властей США, с Корпусом стражей исламской революции или людьми из санкционного списка.

Также в прошлом месяце Иран запросил у МВФ $5 млрд из-за коронавируса.

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