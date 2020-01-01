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В России более 2500 случаев коронавируса за сутки

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В России который день подряд обновляется суточный рекорд по выявлению заболевших коронавирусом.
В России от коронавируса умерли почти 150 человек
В России от коронавируса умерли почти 150 человек

За сутки число заразившихся  коронавирусной инфекцией в России выросло на 2 558 и составляет 18 328 человек, сообщает оперативный штаб в понедельник, 13 апреля.

Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период - 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, в Украине за минувшие сутки также выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 325. Всего в стране 3102 инфицированных, из них 97 излечились, 93 - умерли.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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