О всех важных датах этой недели расскажет Korrespondent.net. Узнайте, какие праздники будут 13-19 апреля 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Наступившая неделя - 16-я в 2020 году, длится второй весенний месяц.

Эта неделя у православных последняя перед Пасхой, а значит именуется Страстной. Каждый день Страстной недели наполнен духовным смыслом, посвящены воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

Какой праздник 13 апреля 2020 года

В понедельник начинается Страстная неделя. Первые три дня Страстной недели Церковь готовит верующих к соучастию в Крестных страданиях Христа.

В Страстной понедельник Церковь вспоминает Иосифа, проданного в египетское рабство родными братьями. Также вспоминается о бесплодной смоковнице, иссушеной Господом. Дерево - прообраз лицемеров, которые демонстрируют внешнюю набожность, но не имеют истинной веры в сердце.

В Страстной понедельник хозяйки начинают подготовку к Пасхе, убираясь в доме, выкидывают старый хлам. Запрещено в этот день ругаться, сквернословить, допускать плохих мыслей, а также петь и танцевать.

Христиане западного обряда отмечают Пасхальный понедельник. В Библии вспоминается, как после своего воскрешения Иисус явился неузнанным двум ученикам.

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Впервые об этом стиле в музыке заговорили в 50-х годах прошлого века в США. До этого стиль ритм энд блюз исполняли афроамериканцы.

Первым белым рок исполнителем стал Билл Хейли, потом настоящей рок-звездой был Элвис Пресли, позже - ливерпульская четверка Битлз, Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Nirvana и другие.

Twitter

В этот день в Таиланде, и в некоторых индийских племенах отмечают Новый год.

В этот день родились:

французская королева Екатерина Медичи;

3-й президент США Томас Джефферсон;

советский писатель Илья Ильф;

всемирно известный шахматист Гарри Каспаров.

Памятные даты 14 апреля 2020 года

В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.

В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.

Памятные даты 14 апреля:

в 1927 году в Гетеборге с конвейера сошли первые автомобили Volvo;

в 1929 году в Монте-Карло прошел первый Гран-при Монако, гонка Формулы-1.

В этот день родились:

композитор Георг Фридрих Гендель;

русский художник Михаил Врубель;

государственный деятель Петр Столыпин;

писатели Владимир Маяковский и Джанни Родари;

американский актер Эдриен Броуди.

Что будем отмечать 15 апреля 2020 года

Страстная среда - день воспоминаний о жене грешника, которая помазала миром ноги Христа во время его вечери в доме Симона прокаженного. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 серебренников иудейским старейшинам. Кстати, эта сумма по тем временам была довольно большой, и ее бы хватило на приобретение большого земельного надела.

В Страстную среду украшают дом цветами, закупают продукты для пасхального стола. В этот день нельзя шить, вязать, вышивать.

15 апреля ежегодно в мире отмечается День экологических знаний, а также Международный день культуры.

В Украине профессиональный праздник отмечают работники уголовного розыска, а в Казахстане - День влюбленных.

Памятные даты 15 апреля:

в 1795 году Литва была присоединена к Российской империи;

в 1912 году в Атлантическом океане затонул Титаник;

в 1929 году в СССР введены пенсии по старости;

в 1951 году в Лондоне впервые состоялся конкурс красоты Мисс мира.

В этот день родились:

ученые и изобретатели Леонардо да Винчи и Михаил Ломоносов;

российская императрица Екатерина I;

фаворитка короля Людовика XV маркиза де Помпадур;

16-й президент США Авраам Линкольн;

художник Теодор Руссо;

создатель социологии как науки Эмиль Дюркгейм;

актрисы Грета Гарбо и Клаудиа Кардинале;

генсек СССР Никита Хрущев;

писатель Борис Стругацкий;

режиссер Роман Балаян;

певица Алла Пугачева.

События 16 апреля 2020 года, которые надо запомнить

В Чистый Четверг вспоминают четыре важных евангельских события. В четверг состоялась Тайная вечеря с 12 апостолами, на котором впервые было проведено причастие, омовение ног Иисусом своим ученикам.

Также в Гефсиманском саду состоялась проповедь Христа. В четверг первосвященниками был подписан ему смертный приговор.

В Страстной четверг на утреннем богослужении проходит освящение миро, на вечерней службе читают все 12 Евангелий. На протяжении всей службы верующие держат в руках зажженные свечи.

По традиции, необходимо встать до восхода солнца и искупаться, чтобы смыть с себя все грехи.

Twitter

В четверг традиционно красят яйца и пекут пасхальный хлеб - паску, а также заготавливают “четверговую соль”.

В народе день называется Никита Водопол, считается, что просыпаются водяные, русалки и другая водная живность.

16 апреля обычно официально открывается рыбацкий сезон.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса, в Болгарии - День Первой конституции, в Армении - День работников полиции.

Памятные даты 16 апреля:

в 1618 году Уильям Гарвей представил свой взгляд на систему кровообращения человека, которая стала основой в медицине;

в 1710 году украинским гетманом становится Пилип Орлик;

в 1934 году учреждено звание Герой Советского Союза.

В этот день родились:

испанский художник Франсиско Гойя;

скульптор, основательница Музея восковых фигур Анна Мария Тюссо;

французский математик Фердинанд Эйзенштейн;

актер Чарли Чаплин;

глава римо-католической церкви Папа Римский Бенедикт XVI.

Есть ли церковный праздник 17 апреля 2020 года

Страстная пятница - траурный день для православных христиан, ведь именно в пятницу на Голгофе был распят Иисус Христос. На вечерней службе в храмах проводят обряд выноса Плащаницы с изображением Христа в гробу. Она будет находиться посередине храма в продолжение трех дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

После службы в Страстную пятницу прихожане не гасят зажженные свечи, а приносят их домой и ставят перед иконами.

В Страстную пятницу также выпекают пасхальный хлеб, считается, что он долго не черствеет и обладает целебными свойствами.

Ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии, Международный день кофе.

В Сирии отпразднуют День независимости, а в Украине профессиональный праздник у пожарных.

Памятные даты 17 апреля:

в 1875 году появилась бильярдная игра Снукер;

в 1941 году Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В этот день родились:

американский президент Бенджамин Франклин;

писатель Габриэль Гарсиа Маркес.

Что надо знать об 18 апреля 2020 года

Страстная Суббота также день траура, ведь вспоминают погребение Христа, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью. В этот день проводят Богослужения целый день, а пасхальные полуночницы сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений.

Традиционно, в этот день принято просить прощения, отпускать обиды и каяться в грехах.

18 апреля в мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

Начиная с 2009 года, в третью субботу апреля, а в этом году это - 18 апреля, празднуют Международный день цирка. Праздник призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру.

День основания Красного креста в Украине официально отмечают с 1992 года, хотя сама организация появилась и начала активно работать в Киеве с 1918 года.

Отмечают в этом году 18 апреля и День окружающей среды Украины. Праздник учрежден в 1998 году.

В Зимбабве празднуют День независимости.

Памятные даты 18 апреля:

в 1902 году впервые в мире для опознания преступников применили дактилоскопию;

в 1923 году создано спортивное общество “Динамо”, которое имело множество филиалов во всем СССР, в том числе и Киеве.

В этот день родились:

архитектор Карл Росси;

немецкий физик Альберт Эйнштейн;

норвежский путешественник Тур Хейердал;

актер Георгий Вицин.

Что можно делать 19 апреля 2020 года, запреты дня

Православные во всем мире отмечают самый большой христианский праздник - Светлое Христово Воскресение, Пасху. Так, согласно описанным событиям в Евангелии, на третий день после погребения Христос ожил, он вышел из гроба не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи.

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования.

19 апреля отмечают Международный день подснежника. Праздник учредили в Англии еще в 1984 году. Существует около 20 видов подснежников и практически все они занесены в Красную книгу.

Также 19 апреля празднуют День велосипеда.

Памятные даты 19 апреля:

в 1783 году издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к Российской империи;

в 1943 году создано главное управление контрразведки СМЕРШ;

в 1970 году с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ 2101 - “копейка”.

В этот день родились:

экономист, основатель политэкономии Давид Рикардо;

поэт Джордж Байрон;

ученые Пьер Кюри и Чарльз Дарвин.

Напомним также, что Корреспондент.net разбирался, как Украина будет отмечать Пасху в этом году . По прогнозам, как раз на праздновании Пасхи – 19 апреля, в Украине должен прийтись пик эпидемии коронавируса. Как безопасно отметить главный религиозный праздник страны в условиях карантина?

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet