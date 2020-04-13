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В Испании число случаев COVID-19 уменьшилось до минимума за три недели

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Количество выявляемых за день заразившихся в королевстве уменьшилось до минимума с 20 марта.
Всего в стране 169 496 случаев заражения коронавирусом
Всего в стране 169 496 случаев заражения коронавирусом

В Испании за последнее сутки зафиксировали 3 477 случаев заражения коронавирусом, умерших - на 517. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 13 апреля, пресс-релизе Минздрава Испании.

Так, количество выявляемых за день заразившихся в королевстве уменьшилось до минимума с 20 марта, когда было зафиксировано 2 833 случая инфицирования. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

169 496 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Минздрава Испании.

Всего в стране 169 496 случаев заражения коронавирусом с начала распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что Испания отменяет часть карантинных запретов. Власти страны разрешили возобновление работы предприятий, которые не относятся к критически важным сферам.

Отметим, что в Испании отмечали резкое снижение смертности от COVID-19.

 

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Теги: вирусы, Испания, Вирус, заболевание, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    13.04.2020, 14:10
Оценка:  +5
МаксимУм
И там маски раздают...
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