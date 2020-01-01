Сделка ОПЕК+ удержала цены на нефть от обвала – Кремль

Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, сможет ли сделка компенсировать доходы бюджета России, "выпавшие" из-за ранее произошедшего снижения цен на нефть.

Дмитрий Песков уверен, что хаоса на нефтяном рынке теперь не будет

В Кремле положительно оценивают соглашение стран-участниц сделки ОПЕК+ по нефти, которое помогло стабилизировать ситуацию на рынках. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 13 апреля.

"Мы считаем ее важной, это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков. Мы считаем, что эта сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику ", – заявил Песков.

Он считает, что новая сделка ОПЕК+ "поможет удержать нефтяные цены от обвального снижения, это очевидно".

Отвечая на вопрос, позволит ли сделка компенсировать выпадающие доходы бюджета России, связанные с ранее произошедшим обвалом цен на энергоносители, Песков сказал, что "сейчас разные расчеты выполняются, такие оценки надо давать в более длительной перспективе, и это, скорее, вопрос правительства".

Как известно, итоговое соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти не на 10 млн баррелей в сутки, а на 9,7 млн из-за позиции Мексики. Также на 300 тысяч меньше будет сокращение на протяжении всех этапов двухлетнего соглашения.

Сразу после утверждения сделки цены на нефть подскочили, но вскоре начали падать. Сейчас Brent торгуется немногим выше 31 доллара за баррель.

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