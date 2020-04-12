В США от COVID-19 умер друг Трампа и спонсор республиканской партии - СМИ

Бизнесмен Стэнли Чера умер в возрасте 70 лет. Его и президента США связывали давние дружеские и деловые отношения.

Известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера скончался в США от осложнений COVID-19. Он также был близким другом президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к Чери.

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему было 70 лет.

Издание сообщает, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.

Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Чера также представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента "своим дорогим другом".

Трамп пригласил Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его "одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире". При этом Трамп назвал Черу "отличным парнем, который был с ним с самого начала".

На данный момент США занимает лидирующие позиции в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса. Число жертв превысило 22 тысячи.

Накануне впервые в истории США признаны территорией “масштабных бедствий” из-за распространения коронавируса.

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