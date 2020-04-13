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В России заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

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В России несколько дней подряд обновляется суточный рекорд по выявлению заболевших коронавирусом.
В России заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом в понедельник, 13 апреля.

Он констатировал, что увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев тяжелого протекания болезни.

В связи с этим Путин потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные. 

Он также потребовал ежедневно докладывать ему о ситуации с COVID-19 в России.

"Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - сказал Путин.

Он отметил, что на данный момент властям удается действовать на упреждение, хотя ситуация с вирусом пока не становится лучше.

Президент добавил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом.

"К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники", - сказал российский президент.

По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.

Ситуация с коронавирусом в некоторых регионах Путин назвал результататом разгильдяйства и пообещал считать преступной халатностью недостаточность мер.

Как сообщалось, за сутки в России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 2 558 и составляет 18 328 человек. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.
 

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Теги: Россия, Путин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Мухоморище    13.04.2020, 17:45
Оценка:  +1
Мухоморище
Все на парад!!!Коронавирус испугается вяличия и убеГит.))
WTF2wtf    13.04.2020, 17:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Там 15 тыс солдат плотным строем без масок дрессируют ... если еще не полыхнуло именно у них, то еще вполне может
Doriаn_    13.04.2020, 17:38
Оценка:  +1
Doriаn_
Ухудшение у них было месяц назад, а сейчас пришел лютый полярный зверь писец. На санктпетербурге больницы переполнены. В реанимациях мест нет. Аппаратов ИВЛ вообще не хватает. Идет постоянная эвтаназия больных. Пожилых отключают и тащат в морг, что бы подключить тех, кто помоложе.
Doriаn_    13.04.2020, 17:42
Оценка:  0
Doriаn_
И при этом в каждую больницу стоит очереди из свыше 60 машин скорых. На москве трупы москвичей отправляют на сжигание в крематории соседних городов т.к. на московские не справляются. Мер тулы запретил принимать в город трупы москвичей на сжигание. Понаехали тут понимаешь...
WTF2wtf    13.04.2020, 17:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Нахрен такое плести?
Лавры местного путинского говномета покоя не дают и решил всех переплюнуть?
Lyonya-Space    13.04.2020, 17:37
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Та то всё ерунда!
Главное, чтобы парад успели провести!
Doriаn_    13.04.2020, 17:43
Оценка:  +1
Doriаn_
Победобесие - это святое. Не перебесившись на 9мая рассианин рискует полностью утратить человеческий облик.
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