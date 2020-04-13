В России заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом в понедельник, 13 апреля.
Он констатировал, что увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев тяжелого протекания болезни.
В связи с этим Путин потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные.
Он также потребовал ежедневно докладывать ему о ситуации с COVID-19 в России.
"Нам нужен хороший, профессиональный прогноз. Не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3-7-10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз исходя из реально складывающейся обстановки. Прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - сказал Путин.
Он отметил, что на данный момент властям удается действовать на упреждение, хотя ситуация с вирусом пока не становится лучше.
Президент добавил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом.
"К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники", - сказал российский президент.
По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.
Ситуация с коронавирусом в некоторых регионах Путин назвал результататом разгильдяйства и пообещал считать преступной халатностью недостаточность мер.
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