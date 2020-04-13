Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса

Во всех случаях смерти заразившихся COVID-19 причиной летального исхода стали другие заболевания.

Лукашенко пообещал белорусам, что никто из них не умрет от коронавируса

Белорусы умирают не от заражения коронавирусом, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании относительно ситуации с коронавирусом, передает БелТА.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что причинами смертей становятся сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет и диагнозы, которые "даже прочитать невозможно".

По словам Лукашенко, коронавирус - "это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни".

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - пообещал Лукашенко.

По информации Минздрава Белоруссии, по состоянию на 13 апреля в стране умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек. Также в стране 300 инфицированных COVID-19 медиков.

Напомним, сегодня также Лукашенко заявил, что в селах люди перегибают палку с мерами защиты от коронавируса.

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