В Испании заявили о достижении пика COVID-19

В Минздраве страны заявили, что теперь их главная задача - сломить эпидемиологическую кривую.

В Испании констатировали прогресс в борьбе с коронавирусом

Распространение коронавируса в Испании достигло пика. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, глава Министерство здравоохранения Сальвадор Ильа, передает ТАСС.

"Данные позволяют нам подтвердить, что мы уже преодолели первую фазу эпидемии - достижение пика. Следующая цель правительства состоит в том, чтобы сломить кривую", - сказал Ильа.

Министр добавил, что "ограничения на передвижение людей" в стране остаются в силе.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Испании был выявлен 31 января, число заразившихся резко начало расти после выявления вспышки в Италии. К настоящему моменту количество выявленных случаев в королевстве достигло почти 170 тыс., 17 489 человек умерли. За 24 часа число инфицированных выросло на 3 477 - это минимальный показатель за последние три недели.

Ранее сообщалось, что Испания отменяет часть карантинных запретов. Власти страны разрешили возобновление работы предприятий, которые не относятся к критически важным сферам.

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