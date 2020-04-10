Площади Рима заросли травой из-за отсутствия людей
На площадях в Риме сквозь булыжник начала пробиваться трава. Растительность свободно растет, поскольку в Италии объявлен карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, в результате чего на улицах нет туристов и очень мало местных жителей, пишет The Star.
Огромное количество людей ранее траву просто затаптывало.
Сейчас по улицам прохожие ходят изредка. Это либо горожане, выгуливающие собак, либо работники специальных служб.
Как сообщалось ранее, по опустевшим из-за карантина городам бродят дикие животные. Коровы, пумы, вараны и другие дикие животные теперь свободно себя чувствуют на опустевших городских улицах.
Также Korrespondent.net писал, что на побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
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