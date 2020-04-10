Площади Рима заросли травой из-за отсутствия людей

В итальянской столице и в других городах страны на площадях, выложенных булыжником, начала расти трава. Это происходит из-за ситуации с COVID-19 в мире.

Ничто и никто не мешает траве свободно расти thestar.com

На площадях в Риме сквозь булыжник начала пробиваться трава. Растительность свободно растет, поскольку в Италии объявлен карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции, в результате чего на улицах нет туристов и очень мало местных жителей, пишет The Star.

Огромное количество людей ранее траву просто затаптывало.

Guglielmo Mangiapane/Reuters

Сейчас по улицам прохожие ходят изредка. Это либо горожане, выгуливающие собак, либо работники специальных служб.

Как сообщалось ранее, по опустевшим из-за карантина городам бродят дикие животные. Коровы, пумы, вараны и другие дикие животные теперь свободно себя чувствуют на опустевших городских улицах.

Также Korrespondent.net писал, что на побережье столицы Перу возвращаются птицы и морские животные в отсутствие людей, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

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