Трамп заявил, что нормализовал нефтяную отрасль

Помогли в этом американскому президенту Россия и Саудовская Аравия. Отрасль быстро восстановить после преодоления коронавируса, уверен Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с Россией и Саудовской Аравией вернул в нормальное состояние нефтяную отрасль. Так он прокомментировал достигнутое ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти.

"Спасибо всем, кто работал со мной над тем, чтобы вернуть эту очень крупную отрасль в нормальное состояние, в особенности России и Саудовской Аравии", - написал он в Twitter в понедельник, 13 апреля.

Он утверждает, что страны ОПЕК+ стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки.

"Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, - 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как обычно сообщается", - написал он.

"Если нечто близкое к этому произойдет, и мир вернется к обычным делам после бедствия с COVID-19, энергетическая промышленность вновь будет сильной, и это произойдет быстрее, чем сейчас ожидается", - добавил американский президент.

Как известно, итоговое соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти не на 10 млн баррелей в сутки, а на 9,7 млн из-за позиции Мексики. Также на 300 тысяч меньше будет сокращение на протяжении всех этапов двухлетнего соглашения.

Мехико согласилось уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.

Несмотря на заключение сделки, цены на нефть снижаются.

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