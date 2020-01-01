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В Грузии экс-министра обороны приговорили к пяти годам тюрьмы

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Его признали виновным в причастности к штурму здания парламента в июне 2019 года, когда состоялся митинг из-за визита российского депутата в грузинский парламент.
Бывшего министра обороны Грузии осудили на пять лет лишения свободы
Бывшего министра обороны Грузии осудили на пять лет лишения свободы

В Грузии бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили осудили на пять лет лишения свободы. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси, пишет Радио Свобода в понедельник, 13 апреля.

Окруашвили признали виновным в причастности к штурму здания парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Отмечается, что при попытке штурма парламента демонстрантами, сотни человек получили тяжелые травмы. Тогда полиция смогла сдержать протестующих, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело против ряда оппозиционных лидеров.

При этом другие лидеры Объединенной оппозиции обвинили власти в стремлении "воспользоваться эпидемией для подавления оппозиционных сил" и обещали возобновить акции протеста уже в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. Вскоре Ираклий Кобахидзе спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

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Теги: Грузия, митинг, суд, Окруашвили, протесты, протест, парламент, министр, приговор
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Источник: korrespondent.net

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