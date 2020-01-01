Франция продлевает карантинные меры до 11 мая

В стране введен режим самоизоляции и закрыты границы. Количество жертв коронавируса во Франции превысило 14,9 тысяч.

Во Франции продлевают режим самоизоляции до 11 мая. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в телевизионном обращения к нации в понедельник, 13 апреля.

"Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам. Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая", - сказал Макрон.

При этом с 11 мая в стране планируют открыть детские сады, школы и лицеи, но крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут проводиться как минимум до середины июля.

"Благодаря нашим общим усилиям темпы эпидемии во Франции начинают замедляться", - отметил Макрон, но добавил, что границы Франции с неевропейскими странами останутся закрытыми до нового распоряжения.

Отметим, что число жертв коронавируса превысило во Франции 14 967, но число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии и реанимации, уменьшилось до 6 821, передает местный Минздрав.

Накануне количество летальных исходов возросло на 574. За сутки в реанимацию поступили 227 человек.

Напомним, что ранее на борту французского авианосца выявили COVID-19 у 50 моряков. Трое членов команды авианосца были эвакуированы вертолетом в аэропорт Лиссабона в Португалии. Оттуда их на самолете срочно доставили в военный госпиталь Святой Анны в Тулоне.

Также сообщалось, что за сутки 6 апреля во Франции были рекордные полторы тысячи жертв COVID-19 - тогда скончались 1417 французов, из них 820 в домах престарелых. Средний возраст умерших от коронавируса более 70 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet