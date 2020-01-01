Помпео хочет найти виновного в пандемии

Майкл Помпео считает, что об эпидемии, начавшейся в Ухане, мировая общественность узнала слишком поздно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса и привлечь его к ответственности. Об этом, в понедельник, 13 апреля, сообщает издание Bild.

В интервью Помпео выразил уверенность, что об эпидемии, начавшейся в Ухане, мировая общественность узнала слишком поздно, а потому не успела должным образом подготовиться к пандемии. При этом американский госсекретарь на вопрос немецких журналистов о том, стоит ли “выставить счет” Китаю за убытки, ответил, что миру необходимы дебаты.

“Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет. Еще настанет время для обвинений”, - сказал Помпео.

Он также добавил, что пока необходимо сконцентрироваться на текущей ситуации, чтобы снова запустить американскую и мировую экономику.

США уже указывали в сторону Китая прямо или косвенно заявляя об ответственности страны в сложившейся ситуации. Так, ранее американский лидер Дональд Трамп называл вирус “китайским” и отмечал, что сердит на КНР из-за пандемии.

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