Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Комментариев: 4
В России второй день подряд количество новых случаев заболевания коронавирусом превышает 2500 человек.
В России число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случаев коронавируса COVID-19, всего в стране диагностировано более 21102 заболевших, сообщил во вторник, 14 апреля, оперативный штаб.

Таким образом, в России второй день подряд более 2500 новых случаев коронавируса.

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек.

Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели более 1,9 млн человек, почти 120 тысяч умерли и более 450 тысяч излечились.
 
В Украине на 14 апреля 3372 подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
korvin_ral    14.04.2020, 11:52
Оценка:  +4
korvin_ral
И что бояршник не спасает ?
ПродувКротов    14.04.2020, 11:46
Оценка:  +1
ПродувКротов
Это по официальным данным, которые с реальными не имеют ничего общего. Как бы на россия не давила всех цензурой - правда все равно лезет со всех дыр. На магадане главный санврач говорил, что местная медицина может принять толькот 5000 больных с инфекцией и ложить их уже некуда.
ПродувКротов    14.04.2020, 11:49
Оценка:  +1
ПродувКротов
Такие же сигналы идут с на иркутска, на улан-уде, на комсомольска, на владивостока и других городов сибири и приморья. С этой стороны урала ситуация еще более печальная. На россию пришла мегаж_опа.
navigator2    14.04.2020, 11:43
Оценка:  +3
navigator2
пофіг, дедиваивале прикосить, але молоді імбицили будь і далі поклонятися Х..йлу і Сталину
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь