В России число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

В России второй день подряд количество новых случаев заболевания коронавирусом превышает 2500 человек.

В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случаев коронавируса COVID-19, всего в стране диагностировано более 21102 заболевших, сообщил во вторник, 14 апреля, оперативный штаб.

Таким образом, в России второй день подряд более 2500 новых случаев коронавируса.

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек.

Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели более 1,9 млн человек, почти 120 тысяч умерли и более 450 тысяч излечились.

В Украине на 14 апреля 3372 подтвержденных случаев COVID-19 , из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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