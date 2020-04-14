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В Испании копы посадили вертолет на пляж ради нарушителя карантина

Комментариев: 1
Мужчина проигнорировал дистанционные предупреждения, поэтому полицейским пришлось посадить вертолет.
Нарушителя вывели с пляжа
Нарушителя вывели с пляжа
Скриншот

В испанском муниципалитете Табернес-де-ла-Валдигна возле Валенсии полицейские приземлили вертолет на местном пляже ради одинокого нарушителя карантина. Об этом накануне сообщило издание Levante.

Указано, что правоохранители в патрульном вертолете пролетали вдоль морского побережья и заметили мужчину, который, несмотря на карантин, гулял по берегу. Нарушитель проигнорировал дистанционные предупреждения, поэтому полицейские посадили вертолет и подошли к нарушителю.

На сайте издания обнародовано видео того, как двое полицейских сопровождают мужчину, выводя  с пляжа.

Отмечается, что похожая ситуация произошла около недели назад. Тогда двух нарушителей карантина зафиксировали с полицейского дрона.

Накануне сообщалось, что в Испании полностью обнаженная женщина залезла на полицейский автомобиль. Таким образом она протестовала против режима самоизоляции.

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Теги: Испания, вертолет, Пляж, правонарушители, нарушения, карантин, нарушение, Коронавирус, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SerG-333    14.04.2020, 11:59
Оценка:  0
SerG-333
Это просто звездец.
Кому он мешал.
Тотальный контроль,Всем сидеть по Клеткам.
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