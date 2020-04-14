В Испании копы посадили вертолет на пляж ради нарушителя карантина

Мужчина проигнорировал дистанционные предупреждения, поэтому полицейским пришлось посадить вертолет.

В испанском муниципалитете Табернес-де-ла-Валдигна возле Валенсии полицейские приземлили вертолет на местном пляже ради одинокого нарушителя карантина. Об этом накануне сообщило издание Levante.

Указано, что правоохранители в патрульном вертолете пролетали вдоль морского побережья и заметили мужчину, который, несмотря на карантин, гулял по берегу. Нарушитель проигнорировал дистанционные предупреждения, поэтому полицейские посадили вертолет и подошли к нарушителю.

На сайте издания обнародовано видео того, как двое полицейских сопровождают мужчину, выводя с пляжа.

Отмечается, что похожая ситуация произошла около недели назад. Тогда двух нарушителей карантина зафиксировали с полицейского дрона.

Накануне сообщалось, что в Испании полностью обнаженная женщина залезла на полицейский автомобиль. Таким образом она протестовала против режима самоизоляции.

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